© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che possiamo noi è costruire clima e occasioni di dialogo. In questo momento quelli che pagano sono i civili. Le donne, gli anziani, i bambini. Come sempre in ogni guerra. Non abbiamo il compito di alimentare tensioni e tifoserie ma favorire, anche col silenzio, un clima di ripresa dell’iniziativa diplomatica". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)