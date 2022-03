© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so se invio armi in Ucraina contribuirà a ripresa di un dialogo. In altre circostanze, alla fine le armi sono finite nelle mani sbagliate e usate contro Occidente". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)