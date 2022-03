Ucraina: De Luca, Putin ha commesso due errori gravissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Putin e la Russia hanno commesso errori gravissimi. Il primo, hanno puntato sulla divisione dell’Europa che una volta tanto è stata unita. E anzi il conflitto ha favorito l’unità europea. Magari quando si spegneranno emergeranno le divergenze ma oggi ha mostrato volto di unità. Ha sbagliato Putin a valutare situazione ucraina: credo che non avessero valutato in maniera adeguata capacità di resistenza e orgoglio nazionale". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)