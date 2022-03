Ucraina: De Luca, non è priorità estendere ovunque Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non avremmo mai voluto vivere le giornate che stiamo vivendo. Dobbiamo fare di tutto per ritrovare la strada del dialogo e della pace con l’uso della ragione. E cercando di guardare negli anni futuri a quello che può succedere e favorire equilibrio che garantisca la pace. Non credo che sia una priorità estendere l’alleanza atlantica dovunque. La priorità è la pace e il cessate il fuoco. Per dare una mano a chi sta morendo. Speriamo che nel giro di pochi giorni si possa arrivare. Una volta ottenuto il cessate il fuoco poi si possono fare tanti ragionamenti e costruire soluzioni ai problemi drammatici dopo l’invasione da parte della Russia". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)