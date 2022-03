© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incontro con costruttori per prezzario in Campania. I costi delle materie prime aumentati in qualche caso in maniera importante. Dobbiamo rivedere o le imprese non parteciperanno alle gare". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)