Ucraina: De Luca, pronti a curare bambini con problemi oncologici al Santobono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È tempo difficile. Giornate ancora più difficile. Lavoriamo con uno stato d’animo che è condizionato inevitabilmente da questa guerra e dalle immagini di sofferenza che arrivano da Ucraina. Auguriamoci con tutto il cuore che possano tacere le armi quanto prima possibile. Cercheremo di promuovere momenti di incontro, vedremo a Ravello, fra esponenti della cultura russi, ucraini per favorire ripresa contatti di amicizia e rispetto. Cercheremo di seguire qualche indicazione che dava Gino Strada. O qualche indicazione che ci viene dal mondo religioso che ha favorito dialogo tra i popoli. Cercheremo di seguire indicazioni del Pontefice che ha incontrato rappresentanti dei due Paesi in Vaticano e possiamo e dobbiamo sperare che anche in questo momento le diplomazie al di là dell’incontro straordinariamente positivo per i corridoi umanitari lavorino in silenzio e in maniera riservata per trovare le vie d’uscita da questa tragedia. Che rischia di non fermarsi qui. Un abbraccio ai profughi che accoglieremo a braccia aperte. Al Santobono pronti a curare bambini, profughi, soprattutto con problemi oncologi". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)