Piemonte: capogruppo di maggioranza su rimpasto deleghe, giunta più determinata e operativa per sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa riorganizzazione, attiva fin d’ora, ci consegna una giunta ancor più determinata e operativa per affrontare le sfide della ripartenza e della complessità del momento storico che stiamo vivendo. Lo hanno affermato i capigruppo di maggioranza in Regione Piemonte Alberto Preioni (Lega), Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia) e Paolo Ruzzola (Forza Italia) a seguito del rimpasto delle deleghe in Regione. "Tutti i gruppi di maggioranza e le loro relative forze politiche saranno al fianco del presidente e degli assessori per continuare con unità e compattezza il difficile e faticoso lavoro quotidiano a servizio del Piemonte e dei Piemontesi”, hanno concluso. (Rpi)