Ucraina: De Luca, Occidente abbia intelligenza di costruire via d'uscita

- "Un errore drammatico della Russia ha determinato la rottura di tutti gli equilibri. Dobbiamo avere l’intelligenza di costruire noi la via d’uscita da questa tragedia e poi creare un equilibrio tra i Paesi che non provochi tra dieci anni un conflitto in Europa. Nessuno di noi avrebbe immaginato di vedere immagini come quelle di ottanta anni fa. Il tempo passa, passano le generazioni, si affievolisce la memoria delle tragedie. E l’umanità rischia di ripercorrere sempre le stesse strade. E cerchiamo di costruire oggi la pace, lavorando noi occidentali per trovare le vie d’uscita da questa situazione drammatica. Ed evitare bagno di sangue in Ucraina ancora più drammatico. Favoriamo dialogo diretto tra russi e ucraini e mettiamo in campo tutte le ipotesi di aiuto e solidarietà umana nei confronti di chi oggi è sotto i bombardamenti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)