Campania: De Luca, senza personale le case di comunità resteranno sulla carta

- "In Campania gli investimenti in edilizia sanitaria vanno avanti. Ripeto l’allarme della Regione Campania, sottolineo la preoccupazione sulle case di comunità. Dovremmo realizzarne 169, ma ad oggi nessuno ci ha detto con quale personale le teniamo aperte. A me pare francamente una situazione incredibile. Ma voglio ripetere in maniera chiara, se non si decide quale è il personale da assumere questa ipotesi sulla carta molto interessante rimarrà sulla carta". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)