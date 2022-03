Campania: De Luca, avanti con bonifica Sarno, reti fognarie e sistemi idrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andiamo avanti con cantieri per ambiente e sistemi idrici. Stiamo procedendo per il completamento del grande progetto di bonifica del bacino del Sarno. Abbiamo ereditato il nulla cinque anni fa non c’era niente. Partono due cantieri importanti da 22 mln per svuotamento vasche tra Terzigno e San Giuseppe Vesuviano. Poi collettamento con Angri. Partono reti fognarie nell’area di Gragnano. Lavoriamo per completare in due anni tutto l’intervento di bonifica e depurazione delle acque. Avremo in pochissimo tempo garantito la balneabilità del mare, già realizzato interventi straordinari nell’area Nord sulle costiere. Provate a immaginare quello che avremo tra un anno e mezzo. Non avremo più sversamenti nei terreni agricoli, nei corsi fluviale. Un terzo della Regione nonaveva nemmeno le reti fognarie". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)