- Il Consiglio regionale del Piemonte la prossima settimana tornerà ad affrontare l'esame del Piano energetico ambientale. L'appuntamento in Aula è stato convocato per l'8 marzo. Oltre al Piano Ambientale, ci sarà spazio anche per il Valore alpino, la Semplificazione urbanistica e la Tutela degli animali d'affezione. (Rpi)