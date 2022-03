Torino: Viale (Lista civica), su Ucraina manca ancora documento condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho tentato di proporre un testo condiviso sulla questione Ucraina, ma le posizioni divisive in maggioranza e l’imbarazzo nelle opposizioni tendono a paralizzare ogni confronto, giungendo addirittura a proporre la votazione in Consiglio dei documenti senza alcuna discussione. Così lunedì il Consiglio Comunale farà una discussione unica delle varie mozioni presentare 7-10 giorni fa, eventualmente aggiornate con emendamenti, con il rischio di un ulteriore rinvio di una settimana. Lo ha denunciato il consigliere comunale Torinese di Lista civica Silvio Viale al termine della capigruppo a Palazzo Civico sui documenti legati alla guerra in Ucraina. (segue) (Rpi)