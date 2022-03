Ucraina: De Luca, esigenza è cessate il fuoco non questioni di principio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se rifiutiamo la collaborazione di un esponente musicale perché non parla di Ucraina poi non possiamo chiedere di venire in Italia esponenti della Cina popolare, ricordando repressione contro yuguri e Tibet. Attenti a non scivolare su demagogia e semplificazioni. Non è così che aiutiamo cittadini ucraini che sono sotto le bombe e rispetto a cui l’esigenza è il cessate il fuoco non le questioni di principio". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)