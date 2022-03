© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Firmato protocollo con Confindustria per favorire investimenti anche esteri nella nostra Regione. La prima domanda che ci viene fatta anche qui è la sburocratizzazione. Noi abbiamo iniziato con il genio civile in tutte le province. Proseguiremo su questa strada". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)