- "Deciso acquisto di 103 autobus che saranno prodotti in Campania. Ci rivolgeremo a Consip ma la produzione è in Campania. Altro splendido intervento che riguarda servizi e tenuta della nostra industria per quanto riguarda questo comparto produttivo". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)