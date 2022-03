Napoli: Nappi (Lega), attivare misure per garantire incolumità personale trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attivare tutte le misure necessarie per implementare i controlli e garantire l'incolumità del personale e degli utenti a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. Le quotidiane aggressioni ad autisti e operatori sono da condannare senza se e senza ma, portano però a interrogarsi su una gestione dei trasporti che sia a livello metropolitano che regionale, è totalmente fallimentare anche sul fronte della sicurezza, che dovrebbe essere alla base del servizio. Piena solidarietà alla lavoratrice aggredita, confido nella rapida azione delle forze dell'ordine per individuare il responsabile dell'inqualificabile gesto". Lo ha affermato in unanota Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.(Ren)