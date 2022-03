Campania: Ciarambino (M5s), Irpef, al via discussione su nostre proposte in Commissione Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giovedì 3 marzo, alle ore 15, dando seguito alle mie richieste, è stata convocata la Commissione Bilancio per avviare la discussione sulle proposte del Movimento 5 Stelle, in merito a possibili detrazioni sulle addizionali Irpef previste con l'ultima legge di Bilancio regionale. Già nel corso della discussione sulla Stabilità avevamo denunciato che il carico fiscale avrebbe rappresentato un duro colpo per tutti, a partire dal ceto medio, con la sola esclusione delle fasce di reddito minimo. In linea con gli emendamenti presentati in quella fase, puntiamo oggi a mitigare l'impatto dei nuovi aumenti, salvaguardando le famiglie con disabili e bambini piccoli. Per questo proponiamo di applicare l'aliquota più bassa ai redditi fino a 55mila euro in presenza di famiglie numerose, o con a carico disabili e figli minori di sei anni. Chiediamo, inoltre, di istituire il Fattore Famiglia come quoziente integrativo Isee, per dare la possibilità anche a genitori separati e a famiglie numerose di poter accedere a una serie di benefici regionali. Ci auguriamo che le nostre proposte, che verranno finalmente discusse, possano servire a ridurre l'impatto del carico fiscale sulle famiglie e sulle fasce deboli della nostra regione". Lo ha annunciato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino.(Ren)