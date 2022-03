Imprese: parte "Volare", il nuovo programma di fidelizzazione di Ita Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario di Stato allo Sport

24 luglio 2021

- Oggi nella nuova Lounge di Ita Airways “Piazza di Spagna”, presso il Terminal E dell’aeroporto di Roma Fiumicino, Alfredo Altavilla, presidente Eesecutivo di Ita Airways e Fabio Lazzerini, Amministratore delegato di Ita Airways hanno presentato ad alcuni rappresentanti della stampa italiana e internazionale, affiancati da ospiti illustri come il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il presidente del Coni Giovanni Malagò, ed il presidente e Amministratore delegato di Sport Salute S.p.A. Vito Cozzoli, il nuovo programma di fidelizzazione Volare ed hanno svelato i nomi dei i campioni e campionesse azzurre a cui sono stati dedicati gli aerei con livrea azzurra. Mai così tanti campioni azzurri insieme per celebrare il connubio di Ita Airways con lo sport italiano, infatti tra gli ospiti presenti, i campioni dello sport azzurro, come Bebe Vio, Gregorio Paltrinieri, Simone Barlaam, Giuseppe Abbagnale, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Adriano Panatta, Filippo Ganna, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Gustav Thoeni, Elisa Balsamo, Giacomo Agostini, e con loro il Presidente Giovanni Petrucci, la signora Federica Rossi Cappelletti, Nicola Riva, figlio di Gigi, gli eredi Gioia Bartali e Angelo Fausto Coppi, e il Direttore del Museo dedicato a Tazio Nuvolari, Giuseppe Pottocar. (segue) (Com)