Ucraina: marcia per la pace a Venezia, eccezionalmente in piazzetta San Marco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ arrivata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Veneziua in accordo con il sindaco Luigi Brugnaro l'autorizzazione a svolgere la “Marcia per la pace in Ucraina” il 2 marzo nell'area marciana. L’iniziativa è promossa dai sindacati confederali e da alcune associazioni come Emergency, Anpi, Pax Christi e altre onlus cittadine. Al corteo verrà eccezionalmente concesso di sfilare nell’area marciana in deroga al decreto prefettizio del 2009. La decisione è arrivata dopo che Prefettura, Questura e sindaco di Venezia hanno tenuto conto della straordinarietà del momento che tutta l’Europa sta vivendo in seguito al conflitto in corso in Ucraina. Il corteo pacifico partirà da Riva dei Partigiani alle 19 per proseguire per Riva dei Sette Martiri e quindi Riva degli Schiavoni e raggiungere piazzetta San Marco, con ritrovo davanti alla sede del Patriarcato di Venezia. Il Comitato ha dato il suo parere positivo alla manifestazione tenendo conto del fatto che la violenta aggressione da parte della Russia al territorio dell’Ucraina “costituisce una gravissima violazione della sovranità di uno stato libero e democratico, della carta delle Nazioni Unite e dei più fondamentali valori europei”. Il corteo e l’intera manifestazione sarà presidiata dalle Forze dell’ordine anche per il rispetto del mantenimento delle norme di sicurezza e sanitarie vigenti.(Rev)