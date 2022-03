Ucraina: il Veneto attiva numero verde di Protezione civile 800.990.009

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Protezione civile della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin ha partecipato in mattinata a una nuova videoconferenza con il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, nel corso della quale è stato fatto il punto della situazione rispetto alle modalità di assistenza in relazione alla guerra in Ucraina. “Il Veneto ha confermato la disponibilità di circa 600 posti letto in strutture fisse (ex presìdi ospedalieri) per eventuali arrivi futuri e la disponibilità a prendere in carico pazienti bisognosi di cure mediche presso i nostri ospedali. Per quanto riguarda raccolte di materiali il Dipartimento ha invitato ad attivarle solo ed esclusivamente se viene garantita la consegna al destinatario finale attraverso contatti diretti bilaterali, in quanto allo stato attuale non ci sono richieste di materiali da parte della UE e quindi risulterebbe pressoché impossibile garantire la consegna. Qualora ci siano soggetti disponibili a supporto per eventuale accoglienza o assistenza in Veneto possono contattare la Protezione Civile regionale al numero verde 800 99 0009”, spiega l’assessore Bottacin.(Rev)