Veneto: Fieragricola 2022, summit internazionale per i sessant’anni della Pac

- “Offrire una vision della Politica agricola comune al 2050 significa già, oggi, condividere strategie tra tutti i protagonisti del settore, dalle istituzioni alle imprese e alla società civile, per puntare a un traguardo verde. Cioè a un’Europa più verde, più sostenibile, più biologica, più rispettosa dell’ambiente, attenta alla crescente esigenza di sicurezza alimentare a livello mondiale e alle dinamiche legate ai cambiamenti climatici, allo sviluppo rurale, al benessere animale e alla lotta all’antibiotico-resistenza”. Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione del Veneto Federico Caner, intervenendo oggi al Summit internazionale di Fieragricola a Verona, appuntamento organizzato per celebrare i sessant’anni della Pac (Politica Agricola Comune) e che anticipa e lancia l’apertura della 115ma edizione di Fieragricola. “E’ necessario garantire un impegno comune che aiuti a superare le distorsioni commerciali e quelle determinate da barriere non tariffarie, contrastare la speculazione finanziaria sulle derrate agricole e favorire la creazione di un sistema globale che, in condizioni di reciprocità tra gli Stati, converga verso gli obiettivi della sicurezza e della salubrità alimentare. Solo un impegno condiviso potrà soddisfare le esigenze di nutrizione del Pianeta e della sostenibilità sociale e ambientale, per assicurare nel futuro la vitalità e la vivibilità dei territori e delle comunità rurali”, conclude Caner.(Rev)