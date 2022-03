Piemonte: Confagricoltura su siccità, nel Canavese irrigazioni già partite per rischio perdita raccolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo estremamente preoccupati: se non arriverà qualche precipitazione, sarà molto complicato effettuare le semine dell'orzo, degli erbai e soprattutto del mais. Senza un minimo di umidità i semi non riusciranno a germinare, col rischio di perdere completamente i raccolti. Confagricoltura Piemonte lancia l'allarme sulla siccità nella Regione. "Già oggi nel Canavese in alcune aziende hanno attivato l'irrigazione a pioggia per assicurare un minimo di umidità necessaria per far nascere i prati appena seminati. Stiamo preparando i terreni per le semine, ma non è pensabile di irrigare di qui fino al raccolto, sia perché, se non arriveranno precipitazioni, non ci sarà acqua disponibile, sia perché i costi sono proibitivi - spiegano da Confagricoltura -. (segue) (Rpi)