Piemonte: a Expo Dubai oltre 150 appuntamenti con 80 compratori degli Emirati Arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 150 appuntamenti con 80 buyer delle principali città del Golfo. E' questo il risultato raggiunto in questi giorni dalle imprese del lusso Piemontesi presenti nel padiglione della Regione all'Expo di Dubai. Dalle penne e gli oggetti per scrittura della Aurora, agli impianti di illuminazione della Creative Cables, fino alle creazioni etiche della Giverso Gioielli, sono solo alcune delle aziende Piemontesi che hanno attratto l'interesse degli Emirati Arabi. "Nei primi 9 mesi del 2021 le esportazioni piemontesi verso gli Emirati Arabi Uniti hanno avuto una crescita del 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 - ha affermato l’assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca -. (segue) (Torino)