Imprese: Confartigianato Udine, quattro aziende friulane su cinque non trovano manodopera (2)

- Il 40 per cento delle imprese artigiane friulane ha introdotto cambiamenti organizzativi in risposta alla crisi Covid. Crescono i servizi alla persona (67 per cento) e i servizi commerciali per l’asporto (67 per cento). Tra le novità introdotte negli ultimi due anni ci sono gli strumenti Ict. Il 30 per cento delle imprese ha sviluppato contatti online per promuovere e distribuire i propri servizi, il 29 per cento ha sviluppato le competenze necessarie per l’utilizzo dei nuovi strumenti messi in campo dalla pubblica amministrazione. La pandemia non è ancora un ricordo: 6 artigiani su 10 stanno affrontando una situazione uguale o peggiore rispetto all’inverno precedente. A denunciare una situazione di gravità maggiore sono soprattutto gli artigiani che lavorano nelle manifatture (74 per cento), nei servizi alla persona (69 per cento), nelle autoriparazioni (67 per cento) e nei servizi alle imprese (61 per cento). (segue) (Frt)