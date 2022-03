Torino: approvato primo atto progetto riqualificazione parco Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha approvato oggi il primo atto che darà il via alla riqualificazione dell'area del parco del Valentino. Nel primo via libera c'è la concessione di spazi didattici nei padiglioni di Torino Esposizioni. "Quello approvato oggi è un primo atto, a cui ne seguiranno altri, che indirizza un grande percorso verso la rifunzionalizzazione di un bene architettonico della città in un contesto di pregio. Qui saranno ospitate le attività didattiche della Facoltà di Architettura del Politecnico, troverà spazio la nuova Biblioteca Centrale della città e sarà ristrutturato il Teatro Nuovo - ha affermato l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni - (segue) (Rpi)