Piemonte: Magliano (Moderati) presenterà interrogazione su disoccupazione giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane Piemontese su quattro è disoccupato. Un dato che arriva al 58 per cento considerano soltanto la popolazione femminile. Ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla giunta delle politiche in grado di cambiare le cose. Con queste parole il consigliere regionale del Piemonte Silvio Magliano (Moderati) ha annunciato il question time sull'emergenza disoccupazione tra i giovani, che verrà discusso domani a Palazzo Lascaris. "Da qualche anno è attivo il programma Garanzia giovani ma, a fronte di questi numeri e dati, servono altri e ancora più efficaci strumenti", ha concluso Magliano (Rpi)