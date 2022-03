Veneto: Bigon e Zottis (Pd), la Regione finanzi la legge sulla famiglia e assicuri servizi gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sulla denatalità e il saldo negativo della popolazione in molti comuni veneti hanno spinto le consigliere regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Francesca Zottis a chiedere alla Giunta il finanziamento della legge n. 20 del 2020 che era stata votata all’unanimità. “Non bastano le misure del governo, anche le Regioni devono fare la propria parte. Se non invertiamo la rotta, il conto da pagare nei prossimi anni sarà pesante. Tra giovani che se ne vanno e figli che non nascono, è stato calcolato che rischiamo di perdere fino a 15 punti di Pil nei prossimi 20 anni. Senza considerare che il progressivo invecchiamento della popolazione richiede un numero maggiore di servizi che non potranno essere sostenuti”, commentano Bigon e Zottis.(Rev)