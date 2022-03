Abruzzo: Ucraina, appello delle associazioni del Cram per fermare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cram "ripudia la guerra ed è vicino al popolo ucraino, alle prese con una grave invasione da parte delle forze militari russe". È l'appello del Consiglio regionale abruzzesi nel mondo (Cram), l'organo consultivo della regione presieduto dal presidente Marco Marsilio, con una rappresentanza di 34 associazioni di abruzzesi di in tutti e 5 i continenti. "L'Ucraina – scrivono i rappresentanti di 18 associazioni e Federazioni all'estero - è un paese nel quale vivono alcune migliaia di italiani, e sia in Italia che in Ucraina risiedono moltissime famiglie miste italo-ucraine che si sono unite negli ultimi decenni. Un rapporto di amicizia e di legami affettivi che è particolarmente evidente in Abruzzo, per la presenza di una consistente percentuale di cittadini ucraini: oltre 3.800, per la maggior parte donne serie e operose, che si prendono cura degli anziani e delle famiglie abruzzesi e a cui le famiglie sono sinceramente legate. Le associazioni di abruzzesi nel mondo chiedono ai responsabili della politica internazionale in Italia e in Europa di agire con determinazione per arrivare ad una soluzione diplomatica che interrompa un'escalation di violenza che mina alla base le istituzioni democratiche con gravi ripercussioni anche per l'Italia. L'Italia e l'Europa – continuano - devono impegnarsi per cambiare rotta: senza la mediazione della diplomazia, senza il rilancio del dialogo politico e della cooperazione a tutti i livelli, sarà impossibile difendere i diritti umani e affrontare le crisi che incombono. Niente può giustificare altre perdite di vite umane. Il Cram – concludono – vuole dirlo con chiarezza: fermiamo la follia della guerra. Sempre.".(Gru)