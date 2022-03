Imprese: parte "Volare", il nuovo programma di fidelizzazione di Ita Airways (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Volare” è il nuovo programma di fidelizzazione nato con Ita Airways lo scorso 15 ottobre 2021. È stato progettato come un ecosistema aperto di servizi e prodotti messi a disposizione da Ita Airways e dai suoi partner per assicurare ai clienti un’esperienza di viaggio a 360°, unica e di massimo valore. Da oggi il programma si arricchisce di nuove funzionalità, che ne accrescono la flessibilità e la semplicità di utilizzo, per offrire tutto ciò che si può desiderare da un programma dedicato ai frequent flyer. Volare amplifica la sua forza dai quattro valori su cui è stato sviluppato: ‘Libertà’, ‘Personalizzazione’, ‘Scelta’ e ‘Connessione’. (Com)