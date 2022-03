Piemonte: aperto bando +Risorse della fondazione Crt rivolto alle realtà no profit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato aperto oggi il nuovo bando della fondazione Sviluppo e crescita Crt, rivolto alle realtà no profit del Piemonte e della Valle D'Aosta che intendo sviluppare progettualità innovative nel campo della cultura e del welfare. L'iniziativa è stata ideata con lo staff di Eppela e prevede un percorso di accompagnamento nella realizzazione di campagne e il cofinanziamento delle donazioni secondo un meccanismo che, al 50 per cento dell'obiettivo fissato, raddoppierà le donazioni fino al raggiungimento di un tetto massimo di 5 mila euro per singolo progetto. Il bando si chiuderà il 20 aprile. (Rpi)