Ucraina: arrivate in Veneto tre famiglie, ospitate nell’ex ospedale di Valdobbiadene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre famiglie in fuga dall’Ucraina, in totale 13 persone, sono giunte stamattina a Conegliano ed ora sono ora ospitate presso la struttura dell’ex ospedale di Valdobbiadene. Lo rende la Regione Veneto, precisando che tre dei bambini arrivati sono risultati positivi asintomatici al Covid 19. “Grazie anche all’interessamento della Protezione civile regionale e dell’assessore Bottacin è iniziata in Veneto la fase di accoglienza che abbiamo deciso di portare avanti sin dai primi momenti della tragedia della guerra in Ucraina. Il Veneto tiene tutte le sue porte aperte, sia per l’accoglienza che per l’assistenza sanitaria rivolta a tutti, con un’attenzione particolare ai piccoli pazienti pediatrici”.(Rev)