Veneto: Zanoni (Pd), solo qui e in Calabria il bollo auto non si può pagare con l’app Io

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo la sola Regione, insieme alla Calabria, dove non è possibile pagare il bollo auto con l’app ‘IO’: cosa aspetta la Giunta a stipulare la convenzione con Aci? La digitalizzazione nella Pubblica amministrazione passa da fatti concreti, non da chiacchiere”. È quanto chiede il consigliere regionale Andrea Zanoni (Pd) all’assessore Francesco Calzavara con un’interrogazione sottoscritta anche dalle colleghe Anna Maria Bigon e Francesca Zottis. “Non si capisce perché sia stato realizzato un nuovo portale ad hoc anziché optare per la via più semplice, immediata e sicura. La pubblica amministrazione dovrebbe venire incontro ai cittadini, sfruttando le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia; qua invece funziona al contrario: almeno la Giunta Zaia ci spieghi perché”, conclude Zanoni.(Rev)