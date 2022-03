Piemonte: entro 2022 banda ultra larga attiva in due terzi dei comuni area bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, sono 251 i comuni con collaudo certificato già pronti al collegamento, 59 i comuni che hanno ottenuto il collaudo per iscriversi, 400 cantieri chiusi in attesa di collaudo; 618 i comuni con progetto esecutivo approvato e lavori non ancora partiti. La Regione svolge inoltre funzione di monitoraggio attraverso la cabina di regia di cui fanno parte gli enti locali, la cui prossima riunione è convocata già per 15 marzo 2022. Nel corso del 2021, la Regione Piemonte ha inoltre promosso un bando rivolto agli enti locali per la migrazione servizi pubblici e-cloud, a cui per ora hanno risposto 330 comuni. Continueremo poi ad organizzare webinar per promuovere servizi e iniziative in collaborazione con Anci e Uncem”, ha concluso Marnati. (segue) (Rpi)