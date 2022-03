Piemonte: Confagricoltura su siccità, nel Canavese irrigazioni già partite per rischio perdita raccolti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo di fronte a una situazione mai vista prima d'ora, che sta mettendo in crisi soprattutto le imprese cerealicole. I costi energetici sono esorbitanti: nell'arco di 12 mesi il gasolio per le lavorazioni agricole è aumentato di oltre 40 per cento, l'urea per le concimazioni è rincarata del 300 per cento e adesso manca anche l'acqua: produrre in queste condizioni, vuol dire lavorare in perdita, ma se vogliamo continuare l'attività di allevamento è necessario garantire gli approvvigionamenti di alimenti per il bestiame, con costi sempre più pesanti da sostenere. È una situazione difficilissima da gestire. E le indicazioni della Società meteorologica italiana non sono confortanti", hanno concluso da Confagricoltura. (Rpi)