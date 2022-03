Vaccino: disguido informatico, le somministrazioni booster per gli immunodepressi slittano a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disguido informativo fa slittare a domani la convocazione degli immunodepressi in Piemonte per la somministrazione della quarta dose. Gli sms di convocazione per le vaccinazioni previste questa mattina non sono stati recapitati. Il Csi - si legge in una nota diffusa dalla Regione - ha risolto subito il problema e sta provvedendo a inviare nuovamente le convocazioni, che verranno riprogrammate già a partire da domani pomeriggio. (Rpi)