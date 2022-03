Ucraina: Regione Veneto attiva conto corrente per aiuto a civili profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come annunciato lunedì 28 in conferenza stampa dal presidente Luca Zaia, la Regione del Veneto ha aperto un conto corrente di solidarietà su cui far confluire offerte e donazioni per l’assistenza ai profughi civili dell’Ucraina che stanno giungendo in Veneto. Il conto è denominato “Regione del Veneto sostegno emergenza Ucraina”. E’ stato aperto presso il tesoriere regionale Unicredit Spa ed ha il Codice IBAN IT65G0200802017000106358023.(Rev)