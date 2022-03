Veneto: educazione finanziaria, coinvolte 43 scuole e quasi duemila studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci eventi in diretta streaming per le tutte le scuole secondarie di secondo grado e formazione professionale e cinque per le scuole del primo ciclo del Veneto per avvicinarsi all’educazione finanziaria da differenti prospettive: con questo obiettivo FEduF, che nell’ambito della campagna “Il Futuro Conta” promossa dalla Regione del Veneto, sta già svolgendo linee didattiche per le scuole di ogni e ordine e grado del territorio sui temi dell’educazione finanziaria e della cittadinanza economica, propone un ricco palinsesto di eventi. “Abbiamo creduto fin dal principio in questa iniziativa e investendo nella più ampia e articolata campagna regionale di educazione finanziaria mai realizzata a livello nazionale. L’obiettivo è di fornire elementi di educazione finanziaria, sia garantendo elementi base ai ragazzi delle scuole che offrendo agli adulti strumenti adeguati per difendersi in un campo dove non sempre è facile avere elementi sufficienti per effettuare le scelte più adeguate”, commenta Elena Donazzan, assessore ad Istruzione, formazione e lavoro della Regione del Veneto. Le studentesse e gli studenti del Veneto possono così avvicinarsi ad argomenti che impattano fortemente sulle scelte individuali, sulla famiglia, sulle aspirazioni, sul futuro, attraverso format di divulgazione innovativi, nati per far conoscere a bambini e ragazzi i temi che condizionano la nostra vita quotidiana dei quali - spesso purtroppo - non conoscono i meccanismi più importanti. “Il Futuro Conta è una straordinaria opportunità che permette a FEduF di mettere a disposizione delle scuole venete un percorso innovativo con una narrazione capace di attrarre le generazioni più giovani”, commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore generale della Fondazione creata da ABI. Nel solo anno scolastico 2020-2021 sono state coinvolte 113 scuole e 8.702 utenti tra studenti e docenti in 108 attività. Per l’anno scolastico in corso hanno aderito alle linee didattiche proposte dalla Fondazione 43 scuole con circa 1900 studenti, numero destinato a crescere con la riapertura delle iscrizioni prevista per i prossimi mesi. Le scuole hanno la facoltà di poter scegliere tra un calendario di quindici appuntamenti.(Rev)