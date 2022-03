Napoli: Barretta, Comune riprende pagamenti con legge proroga-termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge proroga-termini che contiene la norma che prevede l'esclusione dalle transazioni delle fatture commerciali emesse nel 2021. Il Comune, quindi, ha ripreso regolarmente i pagamenti". L'annuncio in una nota di Palazzo San Giacomo a Napoli: "Resta valida la transazione per le fatture emesse prima del 2021, secondo i termini previsti dalla legge. Si raccomanda, perció, a tutti coloro che vantano crediti commerciali nei confronti del Comune di Napoli di presentare le istanze al più presto e comunque entro il termine fissato del 4 aprile 2022, pena la cancellazione del credito stesso, come previsto dai comma 574 della legge di bilancio 2022". L'assessore al bilancio Pier Paolo Baretta ha dichiarato: "Si tratta di una ottima notizia per i fornitori che evita un'ingiustizia palese e consente un flusso di liquidità per le imprese del territorio". (Ren)