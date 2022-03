Piemonte: a Expo Dubai oltre 150 appuntamenti con 80 compratori degli Emirati Arabi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il padiglione ha ricevuto anche la visita del viceministro dell'Economia Gilberto Pichetto: "In questo momento, grazie all’Expo, Dubai è diventato il centro del mondo. Una città con una grande vivacità, un centro commerciale di incontro e la presenza di molti buyer, accanto ai normali visitatori, la rende una opportunità per le nostre imprese. Per cui è apprezzabile questa idea della Regione Piemonte di organizzare un evento di questo tipo proprio in concomitanza con l’Expo", ha concluso. (Torino)