Imprese: Confartigianato Udine, quattro aziende friulane su cinque non trovano manodopera

- In Friuli per più di 4 imprese artigiane su 5 il fattore competitivo più critico è la difficoltà nel trovare manodopera qualificata. È il dato rilevato dalla 32esima Indagine congiunturale dell’Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine, presentata oggi nel capoluogo friulano. L’83 per cento delle imprese artigiane della provincia di Udine segnala una marcata difficoltà nel reperimento dei profili ricercati. Su 204 imprese che stanno cercando personale, i profili più difficili da trovare risultano nell’ordine: l’operaio specializzato (39), l’operaio generico (25), l’autista (10), il meccatronico (8), il muratore (8), l’informatico (7), l’operatore audio video (6), il maestro d’ascia e il velaio (6), l’elettricista (5) e il falegname (5). Mancano anche tappezzieri, carpentieri, parrucchieri, operatori Cnc, fornai, grafici, levigatori, serramentisti e boscaioli. L’indagine, realizzata da Irtef tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ha coinvolto 601 artigiani della provincia di Udine, che occupano 2.267 addetti di cui 1.360 dipendenti. Secondo i dati raccolti, al 31 dicembre 2021 le imprese artigiane attive nella provincia friulane sono 13.520, un numero simile a quello registrato 50 anni fa e in aumento di due unità rispetto allo scorso anno. (segue) (Frt)