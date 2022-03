Imprese: Confartigianato Udine, quattro aziende friulane su cinque non trovano manodopera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono gli artigiani friulani indipendenti, aumentati dell’1,1 per cento nel 2021, mentre calano lievemente i dipendenti (-0,4 per cento). Secondo l’indagine di Confartigianato-Imprese Udine, l’87 per cento dei lavoratori artigiani ha un contratto a tempo indeterminato. Tra il 2020 e il 2021, il fatturato è cresciuto del 12 per cento, trainato dalla forte espansione dei settori industriali. Nel primo anno di pandemia le perdite di fatturato avevano riguardato tre artigiani su quattro, nel 2021 solo uno su quattro (24,8 per cento). L’inflazione e i rincari di materie prime e commodity incidono sulla fiducia nel sistema Paese, in calo del 4,9 per cento. Subito dopo la difficoltà nel reperire manodopera, tra i problemi segnalati dalle imprese ci sono la crescita dei prezzi praticati dai fornitori e dei costi energetici. “Quest’ultima indagine contiene molti dati positivi, che purtroppo sono parzialmente oscurati dai venti di guerra che stanno mettendo in ulteriore difficoltà l’approvvigionamento delle materie prime e i costi dell’energia”, ha detto il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti. “I dati tuttavia ci dimostrano ancora una volta la resilienza delle nostre imprese, la capacità di rispondere con maggiore flessibilità ai momenti di criticità”. (Frt)