Enti locali: pubblicato decreto attuativo per assunzioni in Province e Città metropolitane

19 luglio 2021

- È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio il decreto interministeriale dell’11 gennaio 2022, attuativo dell’articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria. Lo rende noto il ministero per la Pubblica amministrazione. In sette articoli, il testo individua, sulla base di predeterminati parametri finanziari, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato. “Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato gli allarmi delle amministrazioni locali e mantenuto tutti gli impegni assunti predisponendo subito, tra gli altri, anche il decreto per assicurare capacità assunzionale alle Province e alle Città metropolitane, ora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Una boccata d’ossigeno attesa dal 2019”, ha sottolineato. “La scorsa settimana - ha spiegato - è partito il tavolo di lavoro con il dipartimento per gli Affari regionali, il dipartimento per le Politiche di coesione, il ministero dell’Economia, la segreteria tecnica per il Pnrr, le Regioni, le Province e i Comuni per monitorare l’attuazione delle misure varate sul rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e accompagnarla con i necessari interventi”. “La sfida della ripresa e dello sviluppo economico del Paese si può vincere soltanto insieme”, ha concluso. (Rin)