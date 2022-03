Ucraina: in Piemonte nasce coordinamento soccorso profughi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale Regina Margherita di Torino verrà chiesto di ospitare i bambini ucraini malati di tumore che, a causa della guerra, non possono ricevere le cure adeguate. Verrà infine realizzato un apposito progetto per assistere i bambini ucraini vittime delle guerra, coordinato dall'assessora Chiara Caucino che ha sottolineato che "coinvolgerà l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, al fine di lavorare in sinergia con essa". Le iniziative saranno contenute anche in un ordine del giorno che verrà proposto all'approvazione nel Consiglio regionale di domani. (Rpi)