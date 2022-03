Piemonte: Coldiretti su allarme siccità, mettere subito in atto progettualità stoccaggio acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte, a causa della siccità, si possono stimare danni tra i 30 e i 40 milioni di euro per i cereali e di circa 10 milioni per le foraggere. A preoccupare è anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell'arco alpino, soprattutto nel nord Italia tra Piemonte e Lombardia, si registra un -57.6 per cento. La siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con un danni stimati in media in un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. Ecco perché è necessario mettere subito in atto una progettualità per lo stoccaggio dell'acqua. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. (segue) (Rpi)