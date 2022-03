Piemonte: Coldiretti su allarme siccità, mettere subito in atto progettualità stoccaggio acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cambiamenti climatici hanno modificato soprattutto la distribuzione sia stagionale che geografica delle precipitazioni anche se l'Italia resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua che cadono annualmente dei quali purtroppo appena l'11 per cento viene trattenuto - hanno continuato i due rappresentanti di Coldiretti -. Per risparmiare l'acqua, aumentare la capacità di irrigazione e incrementare la disponibilità di cibo per le famiglie è stato elaborato e proposto, insieme ad Anbi, un progetto concreto immediatamente cantierabile nel Pnrr. Un intervento strutturale reso necessario dai cambiamenti climatici caratterizzati dall'alternarsi di precipitazioni violente a lunghi periodi di assenza di acqua, lungo tutto il territorio nazionale. (segue) (Rpi)