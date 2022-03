Governo: convocata per domani Conferenza Stato-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È convocata per domani, 2 marzo, alle ore 15:15, la Conferenza Stato-Regioni in seduta ordinaria. L’ordine del giorno prevede, dopo l’approvazione del report e del verbale della seduta del 9 febbraio 2022, l’intesa, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il ministro dell'Istruzione, il ministro dell’Università e della ricerca e il ministro per le Politiche giovanili, concernente esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione, l’intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 20 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sullo schema di decreto del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il ministro dello Sviluppo economico e il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, recante il Piano triennale 2022-2024 di riparto del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, l’intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge marzo 2019, n. 26, sullo schema di decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, di riparto alle Regioni delle risorse destinate agli oneri di funzionamento per i centri per l’impiego e l’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di modifica al decreto ministeriale n. 223, del 29 maggio 2020, relativo al riparto e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo Investimenti 2018 e 2019, destinate al rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di interesse delle regioni. La Conferenza discuterà poi l’informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale sulla sanità digitale nell’ambito dei progetti Pnrr con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico e alla telemedicina, l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del ministero della Transizione ecologica sul Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica, il parere, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del ministro della Transizione ecologica recante “Individuazione dei ruoli e dei compiti nell’ambito del Sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e definizione delle Linee guida per l’impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, e l’intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022. Sul tavolo della Conferenza anche il parere, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sullo schema di decreto interministeriale concernente l’adozione dello Statuto dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), la designazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. g), del decreto ministeriale 26 gennaio 2022, n. 36123, di cinque rappresentanti regionali nel Comitato di coordinamento della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”. (Rin)