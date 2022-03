Veneto: plauso di Confartigianato per il nuovo decreto contro le frodi sui bonus edilizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto contro le frodi commesse sui bonus edilizi e che riscrive le regole d’ingaggio per le cessioni dei crediti fiscali. Tornano le cessioni multiple, ma limitate e vigilate, dal primo maggio ci sarà stop alle cessioni parziali, l’affidamento di lavori che generano detrazioni fiscali per diversi bonus edilizi sarà possibile soltanto alle aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore. “Il decreto legge pubblicato è un buon risultato a cui siamo arrivati con una mobilitazione sia in regione Veneto che a livello nazionale. Il Governo ha recepito le nostre sollecitazioni per modificare la stretta sulla cessione dei crediti contenuta nell’articolo 28 del Decreto Sostegni ter che, di fatto, ha paralizzato il mercato delle costruzioni”, afferma Roberto Boschetto presidente di Confartigianato Imprese Veneto. L’auspicio dell’associazione è che l’introduzione dell’obbligo di rendere conto del contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa affidataria dell’opera, se questa supera i 70.000 euro, non si traduca in un nuovo balzello burocratico. “Purtroppo ravvisiamo già delle difficoltà interpretative per capire, in pratica, come applicare la nuova norma”, prosegue Boschetto. Il Veneto (al 31 gennaio 2021, dati Enea e MiTE) è la regione che in Italia ad oggi ha più utilizzato il superbonus 110 per cento in termini relativi, ovvero pesando il numero di interventi rispetto al totale delle famiglie: 6,64 interventi ogni 1.000 famiglie, contro una media nazionale di 4,11. Complessivamente sono stati attivati 13.933 interventi con il superbonus 110 per cento, pari 13 per cento del totale nazionale per un totale di 1 miliardo 851 milioni di euro di investimenti (10,1 per cento del totale). “Sono numeri non banali, che stanno scaricando a terra investimenti e lavoro entrambi di qualità”. conclude Boschetto. Edilcassa Veneto ha registrato nell’ultimo anno edile 2021 incrementi del 20 per cento rispetto al 2020 sia per le ore lavorate (superata la soglia dei 18 milioni 200 mila) sia per la massa salari che ha raggiunto quasi la soglia dei 200 milioni di euro. Anche le imprese iscritte (stiamo parlando di aziende strutturate con dipendenti) sono cresciute dal 2019 del +9,3 per cento (+366 va) e i lavoratori del +17 per cento (+2.119).(Rev)