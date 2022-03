Ucraina: Razzolini (Fd’I), mozione in consiglio regionale veneto per ospitalità e adozioni minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale veneto Tommaso Razzolini del gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Giorgia Meloniha come primo firmatario una mozione che impegna la Regione ad attivarsi per garantire ospitalità ai minori orfani ucraini dopo l’invasione militare russa del 24 febbraio scorso, e per semplificare l’iter di adozione degli stessi. “La mozione nasce dalla constatazione della drammatica situazione conseguente all'invasione militare russa ai danni dell’Ucraina. La guerra si aggiunge alla crisi del sistema di adozioni già arenato da molteplici ostacoli burocratici e paralizzato dalla pandemia", spiega Razzolini. Secondo i dati rilasciati dalla Commissione adozioni internazionali, nel 2021 le adozioni sono state solo 563, mentre nel 2019 eran ben 969, anche se già in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2001 i bambini adottati erano stati 3.915. "La Giunta regionale del Veneto si impegni a verificare quanto prima la possibilità di garantire ospitalità ai minori orfani ucraini nelle strutture regionali e si attivi per semplificare l’iter di adozione, intervenendo sul Governo per una legislazione di urgenza tramite decreto-legge", conclude Razzolini.(Rev)