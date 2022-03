Torino: la vicesindaca Favaro, da Consiglio mandato quasi unanime per progettare città amica famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono felice che il Consiglio comunale abbia dato un mandato chiaro e unitario alla giunta. Procederemo in tempi brevi a formalizzare l’adesione al network e daremo vita agli Stati generali delle famiglie. Lo ha affermato la vicesindaca di Torino Michela Favaro al termine della seduta del Consiglio comunale che ha approvato, anche con i voti dell'opposizione, l'adesione alla Network family Italia. "Intendiamo effettuare una ricognizione completa su quanto la Città già mette in atto. E' nostra volontà progettare con giunta, circoscrizioni, associazioni, terzo settore, parrocchie, oratori e imprese un piano delle politiche per le famiglie in attuazione dei principi di sussidiarietà, solidarietà sociale, pari opportunità e non discriminazione", ha concluso Favaro. (Rpi)