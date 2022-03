Veneto: azienda salvata dal fallimento attraverso la composizione negoziata della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre un varco per le tante aziende a rischio fallimento a causa della pandemia l’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Padova il 25 febbraio scorso e il relativo procedimento di composizione negoziata della crisi ammesso dalla competente Camera di Commercio di Venezia Rovigo. La parola d’ordine è la composizione negoziata della crisi, ossia uno strumento, organizzato e amministrato su base regionale, adatto a salvare le aziende e/o a continuare ogni impresa che meriti di resistere sul mercato, nonostante le difficoltà. Si tratta del primo caso nella provincia di Padova, il terzo nel Veneto e uno tra i primi in Italia, che vede la firma di un pool di professionisti tra consulenti finanziari, avvocati e consulenti del lavoro, capeggiati da Andrea Fontana e Valentina Scattolin dello studio di commercialisti ed esperti contabili Fontana Bacco Savio & Partners di Padova-Vicenza-Treviso. Protagonista del caso è stata una piccola impresa di verniciatura industriale di pregio, in subfornitura, la C.m.b.s. verniciatura mobili con sede e stabilimento a Conselve. Per questa azienda il Tribunale di Padova, nella persona del giudice Giovanni Giuseppe Amenduni, ha accolto il ricorso della società in crisi, confermando la protezione richiesta dall’imprenditore, vietando cioè a tutti i creditori per 120 giorni ogni levata di protesti, pignoramenti ed esecuzioni, essendo peraltro improcedibile anche ogni eventuale istanza di fallimento da parte degli stessi creditori, fino a quando non verranno concluse le trattative con i crediti entro un arco di tempo di sei mesi. Così recita infatti la normativa per tale nuovissimo procedimento, che prevede molti vantaggi, societari, fiscali, contrattuali e concorsuali, rispetto alle tradizionali procedure quali concordati preventivi e altre. “Gli imprenditori, soprattutto piccoli e medi, purtroppo non sono a conoscenza della possibilità concreta, introdotta dal Governo col decreto legge 118/2021, di risolvere più agevolmente e con vantaggi economici inauditi le situazioni di crisi o comunque le difficoltà aziendali che sono insorte o che si sono aggravate per effetto della pandemia del 2020”, spiegano Fontana e Scattolin. Su un previsione di 10 mila richieste di applicazione del nuovo procedimento nel 2021 fatta dei principali quotidiani economici, le istanze presentate sono state solo poche centinaia.(Rev)